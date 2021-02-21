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محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيش لبنان: ننفذ المهام الموكلة إلينا رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:25 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أكد الجيش اللبناني أنه في حالة جاهزية تامة لتنفيذ كافة المهام المتعددة الملقاة على عاتق القوات المسلحة، رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان.

وذكر الجيش اللبناني في بيان له الأحد أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن عمليات فرار في صفوف العسكريين، إنما يرتبط بأسباب مختلفة للعسكريين، ودون أن يسجل هذا الأمر أي ارتفاع يذكر في نسب وقوعها، كما أنها غير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد.

وأشار إلى أن قيادة الجيش اللبناني لم تفتح تحقيقا داخليا في الموضوع، وذلك خلافا لما ذكرته بعض الموقع الإلكترونية، وذلك لأن الوضع لا يستدعي هذا الأمر، داعيا إلى توخي الدقة في ما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

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