حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الإثارية والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن وجود انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من ذوى الاحتياجات الخاصة من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكذا الزعم بتلقى العديد من الاستغاثات من أهالى نزلاء السجن بتعرض النزلاء لانتهاكات واعتداءات.وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، كما أوضح أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.