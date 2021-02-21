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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:51 م
سجن جمصة
سجن جمصة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الإثارية والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن وجود انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من ذوى الاحتياجات الخاصة من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكذا الزعم بتلقى العديد من الاستغاثات من أهالى نزلاء السجن بتعرض النزلاء لانتهاكات واعتداءات.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، كما أوضح أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.

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