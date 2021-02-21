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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عجز الحساب الجاري لإقليم زنجبار يتجاوز 97 مليون دولار‎

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:32 م
صادرات
صادرات
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ارتفع عجز الحساب الجاري لإقليم "زنجبار" التنزاني، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى 97.1 مليون دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر في العام الماضي مقارنة بـ 70.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من عام 2019.

وفي مراجعته الاقتصادية التي أجراها لشهر يناير الماضي ونشرها اليوم، أرجع البنك المركزي التنزاني هذا الأمر إلى زيادة واردات السلع والبضائع المُستورده في مقابل انخفاض إيرادات الخدمات التي يقدمها الإقليم.

أوضح البنك أن صادرات السلع والخدمات لزنجبار انخفضت إلى 199.8 مليون دولار أمريكي من 220.9 مليون دولار أمريكي في العام المالي المنتهي في ديسمبر 2019، وذلك بسبب قصور أداء القطاعات الخدمية مثل السياحة وغيرها، والتي يعتمد عليها اقتصاد زنجبار.

وعلى أساس شهري، بلغت صادرات الإقليم 12.4 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2020، مقابل 0.5 مليون دولار أمريكي في نوفمبر من العام نفسه، ونحو 3.2 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2019، مدفوعة بشكل كبير بصادرات السلع المصنعة والصادرات الأخرى.

وبلغت قيمة الواردات السلعية والخدمية إلى زنجبار 426.4 مليون دولار أمريكي في العام المالي المنتهي في ديسمبر من العام الماضي، مقابل 354.7 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2019، وكانت معظم السلع المستوردة من الآلات ومعدات النقل ومواد البناء والتشييد مثل منتجات السيراميك وقضبان الحديد وصفائح الحديد.

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