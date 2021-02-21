حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لسوء معاملة بإحدى النقاط الأمنية بالغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملتها أثناء استيقافها بإحدى النقاط الأمنية بالغربية، وفحص هاتفها المحمول وتفتيش حقيبة يدها.وبالفحص تبين عدم صحة ما ادعته المذكورة من تعرضها لسوء معاملتها وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم استيقاف السيدة المذكورة بإحدى النقاط الأمنية بدائرة مركز طنطا بالغربية، حيث تبين سابقة اتهامها والحكم عليها فى العديد من القضايا، ومطلوب التنفيذ عليها فى حكمين قضائيين.وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للتنفيذ عليها فى الأحكام القضائية الصادرة ضدها.