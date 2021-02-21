رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا واجهة تهريب أموال الإيرانيين

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:56 م
تهريب أموال الإيرانيين
تهريب أموال الإيرانيين
آية حسني
طباعة
كشف رئيس غرفة التجارة في طهران، مسعود خانساري، اليوم الأحد، أن رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار قد هربت من إيران خلال العامين الماضيين.

وأكد خانساري في مقابلة مع موقع «فرارو» الإخباري، أن هذه الأرقام «موثقة»، وأن جزءًا من الأموال تم إنفاقها على شراء العقارات في الدول المجاورة لإيران، أغلبها في تركيا وجورجيا، وفقًا لموقع «العربية. نت».

وعلى مدى العامين الماضيين، أظهرت إحصاءات رسمية من دول مثل تركيا أن الإيرانيين في الخارج يشترون المزيد من العقارات حتى أثناء تفشي جائحة كورونا.

وفي أغسطس 2019، ذكر تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الإيرانية «إرنا»، أنه عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2019، تسارعت نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا حيث ازدادت 150% خلال 6 أشهر.

وذكر التقرير أن المستثمرين الإيرانيين حتى ذلك التاريخ، اشتروا 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أمريكي.

وأدت هذه الظاهرة إلى إصدار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمرًا للحكومة العام الماضي يقضي بمواجهة شراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج.

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنوفية

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات

تعرف على تردد قناة ليبيا الرياضية ٢٠٢١ نايل سات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح