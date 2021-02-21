تركيا واجهة تهريب أموال الإيرانيين

كشف رئيس غرفة التجارة في طهران، مسعود خانساري، اليوم الأحد، أن رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار قد هربت من إيران خلال العامين الماضيين.وأكد خانساري في مقابلة مع موقع «فرارو» الإخباري، أن هذه الأرقام «موثقة»، وأن جزءًا من الأموال تم إنفاقها على شراء العقارات في الدول المجاورة لإيران، أغلبها في تركيا وجورجيا، وفقًا لموقع «العربية. نت».وعلى مدى العامين الماضيين، أظهرت إحصاءات رسمية من دول مثل تركيا أن الإيرانيين في الخارج يشترون المزيد من العقارات حتى أثناء تفشي جائحة كورونا.وفي أغسطس 2019، ذكر تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الإيرانية «إرنا»، أنه عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2019، تسارعت نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا حيث ازدادت 150% خلال 6 أشهر.وذكر التقرير أن المستثمرين الإيرانيين حتى ذلك التاريخ، اشتروا 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أمريكي.وأدت هذه الظاهرة إلى إصدار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمرًا للحكومة العام الماضي يقضي بمواجهة شراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج.