الثلاثاء.. عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر في القاهرة

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، استعداد المدن الجامعية لاستقبال عودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة، بدءا من الثلاثاء المقبل 23 فبراير الجاري.كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدولا زمنيا لعودة الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن الجدول تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي يوم الثلاثاء المقبل، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم يوم الأربعاء الموافق 24 من فبراير، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27 من فبراير.وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.