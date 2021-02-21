برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بـ«تكافل وكرامة» في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه لاستمرار التدريب لرفع كفاءة العاملين لتنفيذ العمليات الميدانية ببرنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لرفع كفاءة وقدرات العاملين على تنفيذ أنشطة العمليات الميدانية، وحوكمة الإجراءات والقواعد ببرنامج "تكافل وكرامة" لضمان إيصال الدعم لمستحقيه ورعاية الاسر الأكثر احتياجا.وأضاف نورالدين، تهدف تلك الدورات إلى تيسير الإجراءات على المواطنين،وتقديم خدمة أفضل عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية من خلال جهاز وظيفي على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة بما يضمن ربط من يستحق ببرامج الوزارة المختلفة.وأوضح مسلم، إن الهدف من عقد دورة تدريبيه، لرفع كفاءة العاملين ببرنامج "تكافل وكرامة" والتحقق والبحث الميداني للإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة في 10 إدارات اجتماعية.وأضاف وكيل وزارة التضامن، أنه تم تقسيم الإدارات لفترتين لعقد الدورات التدريبية، الأولى تضم كلا من كفر الشيخ والرياض والحامول وبيلا وبلطيم، والثانية تضم إدارات دسوق ومطوبس وفوة وسيدى سالم وقلين، مؤكدا أن موضوعات التدريب شملت الحقوق والواجبات في التعامل مع محاكم الأحداث والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المراقب الاجتماعي، وشرح رؤية شاملة حول برامج الدعم النقدي والإجراءات التنفيذية، لتنقية بيانات عملاء الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة،كما تم مناقشة أهم المشكلات التي تواجه مراكز الإغاثة بالمديرية.