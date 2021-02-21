التموين: 2719 محلًا تجاريًا يشاركون بالأوكازيون

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 2719 محلا تجاريا احتلت فيه القاهرة نصيبا كبيرا بواقع يصل إلى 1176 محلا تجاريا، ثم الجيزة بواقع 427 محلا تجاريا، يليها الإسكندرية بعدد 264 محلا تجاريا، ثم سوهاج بعدد 88 محلا تجاريا، وأخيرا الغربية بعدد 81 محلا تجاريًا.وقال حسام الدين، إن المحال المشاركة بالأوكازيون تتنوع بين محال (ملابس، وأدوات منزلية)، لتلبية كافة احتياجات المواطنين السلعية خاصة أن التخفيضات بالأوكازيون كبيرة تصل فى بعض السلع إلى الـ50%.وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد حسام الدين أن قطاع التجارة الداخلية قد قام بجولات تفتيشية على المحال المشاركة للتأكد من الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة بالأوكازيون، والتأكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، نتج عنها تحرير عدد 375 محضرا تنوعت بين (8 محاضر عدم إعلان، محضر بدون تصريح، 361 محضر أوكازيون وهمي، 5 محاضر لغة عربية).وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.