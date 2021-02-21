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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الاتصالات يستعرض المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول أملاك الدولة

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:34 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ للعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، وذلك بحضور كل من وزراء: التموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء: الأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة، والموقف التنفيذي الخاص بالمنظومة، حيث أكد الوزير أن المنظومة تستهدف تنظيم العوائد الإيجارية، وحصر التعديات على أصول الدولة، وتحسين القدرة التحصيلية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلى نحو 1،087 مليون أصل.

كما نوه وزير الاتصالات إلى أن المنظومة ترتكز على عدة محاور، من بينها ما يتعلق بالبنية التحتية والربط الشبكي، وفي إطار ذلك تم تجهيز وتهيئة بيئة العمل من أجهزة ووحدات تخزين، وأجهزة تأمين للتشغيل النهائي للمنظومة، كما تم تجهيز غرفة لتشغيل المنظومة بواقع 20 جهازا؛ وذلك لاختبار جودة التطبيقات على بيئة التشغيل الفعلي.

كما ذكر الدكتور عمرو طلعت أن هناك محورا آخر يتعلق بالتطبيقات واختبارها، والذي يتعلق في جزء منها بالذكاء الاصطناعي والتكامل مع منصة "مصر الرقمية"، وجزء آخر بالتعديات والمخالفات، والمديونيات والتحصيل والتقييم والتسعير، إلى جانب جزء آخر يخص بيانات الأصول والعقود.

وفي الوقت نفسه، تطرق الوزير إلى محور المحتوى والبيانات والتكامل، الذي تم العمل من خلاله إلى التكامل مع كل من قاعدة بيانات الدولة، وبوابة "مصر الرقمية"، فضلا عن التكامل مع نقاط البيع الإلكتروني لتحصيل إيرادات الأصول.

كما عرض الوزير محور التشغيل والنشر، الذي يتضمن البدء في التشغيل التجريبي بعدد من الجهات الإدارية بالوزارات والمحافظات، إلى جانب بعض الهيئات والبنوك الحكومية، مع الوضع في الاعتبار أنه سيتم العمل على توفير كافة الأجهزة اللازمة لذلك، مستعرضًا المخطط الزمني لهذه المنظومة التي يتم فيها الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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