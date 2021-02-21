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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواقف مؤثرة في حياة الكوميديان «شكوكو»

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:05 م
شكوكو
شكوكو
نرمين ضيف الله
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير "محمود شكوكو"، واحد من أبرز الفنانين الذين شكلوا روح كبيرة من الفكاهة على المسرح وشاشات العرض السينمائي وامتلك قلوب المشاهدين، حيث تمتع بخفة الظل وجمال الروح ونجح في إسعاد جهور كبير داخل مصر والوطن العربي.

وفي هذا السياق.. يرصد "الدستور" أهم المواقف في حياة الفنان "محمود شكوكو"
مر محمود شكوكو بمواقف صعبة فى حياته رغم وصلة الضحك التي كان يدخلها على قلوب جمهوره، حتى وصل إلى الانهيار من البكاء أمام ابنه في يوم من الأيام،
وقال ابنه: "شاهدت الدموع في عين أبي للمرة الأولى عند وفاة جدي، حيث كان مرتبطًا بفرح ما وبعد دفن والده أحيا الفرح بالليل، وعندما استغرب أهل العريس من موقفه قال لهم: "انتوا مرتبطين بناس وزفة مقدرش أبوظ عليكم فرحتكم ولا أزعل المعازيم دى حياتي الشخصية ومالكوش ذنب فيها".. وبالفعل قام بإحياء ليلة العرس وقدم عرض من أجمل العروض الفنية العظيمة.

ويوضح ابنه سلطان موقف آخر لأبيه أبكاه، وهو عندما كان يتخرج من الكلية حضر الفنان شكوكو الحفل وقرر أن يقدم فقرة خاصة أثناء الحفلة لكي يعبر عن حبه الشديد لابنه ومدى فرحته به فطلب ابنه من مقدم الحفلة أن يقدم والده، فكان في حالة من البكاء الشديد خلف الكواليس، وعندما ظهر المسرح ليقوم الحفل ظهر بضعة دقائق بظهره حتى لا يرى الجمهور بكاءه، حتى تمالك نفسه وقدم العرض بكل فرح وسرور.

فى 17 أبريل 1952، واجهه موقف صعب من تغير اسم فيلم له من "شمشون ولبلب" حيث اعترضت إسرائيل على الفيلم، وذلك بسبب اختيار اسم شمشون بطلا للفيلم، وهو اسم يهودى، وذكر أن إسرائيل هددت برفع قضية دولية، الأمر الذى أجبر صناع الفيلم على تغيير الاسم، وأيضا كان يقال أن السبب وراء تغيير اسم الفيلم اعتراض الحاخام الأكبر لليهود فى مصر "حايين ناحوم" على اسم شمشون، بجانب اعتراض اليهود المصريين أنفسهم على الاسم، رغم أن بعضا من يهود مصر كانوا ضد الصهيونية وإسرائيل آنذاك.

يحكي أن تسميته باسم مركب "محمود شكوكو" يرجع إلى رغبة جده إسماعيل، حيث كان يربي ديوك رومي، فكانت تتعارك مع بعضها البعض وتصدر صوت "ش ش كوكو"، فأصر أن يكون اسم حفيده "شكوكو" بينما أراد والده أن يطلق عليه محمود، وتم إطلاق الاسم المركب عليه.

كان يكسب من النجارة يوميا حوالي 25 قرش بجانب الفن، استخدم تماثيل في النضال ضد الإنجليز فقد كان المناضلون يحتاجون لزجاجات فارغة، فكان الباعة ينادون "شكوكو بقزازة" فكل زجاجة فارغة مقابل تمثال لشكوكو.

قام شكوكو باستغلال مهاراته في النجارة لصالحه ولصالح الفن، فعمل على تصنيع العرائس الخشبية، وكانت بداية تقديم عدد من مسرحيات العرائس، منها "السندباد البلدي"، و"الكونت دي مونت شكوكو".

وطلب شكوكو من جمهوره في آخر أيامه أن يقوموا بزيارته في المستشفي وهذا الموقف يدل على حبه الشديد للفن والجمهور ومدى تعلقه بهم حتى وهو على فراش الموت.

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