«تموين الإسكندرية» تضبط محلًا يبيع قطع غيار مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين حملات بمنطقة برج العرب.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على أسواق الأدوات والعدد وقطع الغيار لمحاربة السلع مجهولة المصدر لحماية المواطنين من الغش التجاري.وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع مستوردة مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها بأحد محلات بيع الأدوات والعدد وقطع الغيار بمدينة برج العرب الجديدة.كما تم ضبط والتحفظ على 20 كرتونة زنة الكرتونة سلك لحام كوري الصنع زنة الكرتونة الواحدة 20 كجم، و500 سير جلد اندونيسي وصيني الصنع، و500 قطعة حجر قطعية صيني الصنع مقاس 9 × 3، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؛ للعرض على وكيل النائب العام.