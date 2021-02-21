بالأرقام.. جهود «التضامن» خلال فترة جائحة كورونا

لا ينكر أحد الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا، في دعم كل الفئات المتضررة من حالة الإغلاق العام الذي لجأت إليه الدولة لتقويض انتشار العدوى، والتي كرست العديد من جهودها في دعمهم.إذ ترك الكثيرون وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي حدثت في البلاد، ولم يعد لهم مصدر رزق مثل العاملون في مهن غير منتظمة أو في قطاع السياحة الذي تضرر كثيرًا، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تترك أحد منهم.واتساقًا مع ذلك، فتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه، ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.من جانبها، صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن ذلك الدعم لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدراس والجامعات، في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتي تأثرت بها العديد من القطاعات أولها قطاع السياحة.وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة شهور بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين، مشيرة إلى أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدي وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحي.ولم يكن المرشدين السياحيين هم الفئة الوحيدة التي وجهت وزارة التضامن الاجتماعي الدعم المادي والعيني لها خلال فترة جائحة كورونا، إذ كان لها جهود ضخمة في دعم جميع الفئات المتضررة، وترصد "الدستور" تلك الجهود في التقرير التالي.كان أول دعم وجهته وزارة التضامن إلى الفئات الأكثر احتياجًا، هي منحة الـ500 جنيه التي تم صرفها إلى الآن نحو أربع مرات على مرحتلين، إذ بلغ حتى ديسمبر الماضي عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل وتحديث بياناتها 6 ملايين و22 ألف عامل.ووصل عدد من حصل على المنحة مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، بموجب 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، إذ تمثل العمالة غير المنتظمة في مصر أكثر من 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.ووفق بيانات وزارة التضامن فقد قدمت المؤسسة العامة للتكافل التابعة لها، مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960.114 مليون جنيه للأسر المضارين من فترات الحظر التي سببها فيروس كورونا والذين خسروا أعمالهم، بمتوسط شهري 400 جنيه.بينما بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41.089.535 جنيهًا لـ79.870مستفيدًا، كما لم تنس الوزارة المضارين من السيول التي وقعت في بداية انتشار فيروس كورونا، إذ قامت بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير.وبلغت قيمة الإصلاحات 110 ملايين جنيه تساهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه لتغطية تعويضات المُضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء.وبلغ إجمالي خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.وبشكل عام فقد قدمت وزارة التضامن للأسر المتضررة خلال جائحة كورونا نحو 20 مليون خدمة بتكلفة تزيد على 1.7 مليار جنيه، وتم توزيع 5.4 مليون كرتونة مواد غذائية جافة بتكلفة 680 مليون جنيه، وتقديم مساعدات مالية لـ 527.396 أسرة بقيمة 474 مليون جنيه.إلى جانب تقديم 7 ملايين خدمة للمستشفيات والأطقم الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 222 مليون جنيه، وسداد أقساط متأخرة لـ 1،460 سيدة بمبلغ 5.5 مليون جنيه، ودعم 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة، وتوزيع 500،000 من أدوات ومستلزمات النظاف والتعقيم على الأسر الأولي بالرعاية.وحاليًا تدرس الحكومة ومجلس النواب قانون العمل الجديد والذي بموجبه سيتم تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، بحيث يحدد لائحة خاصة لإدارة العمالة غير المنتظمة في كل المحافظات، والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة.