مجلس نقابة محامي جنوب القاهرة يعقد أول اجتماعاته

شارك فى الاجتماع حسن أبوعيسى ومحمد عبدالرحمن وبدر الرماح وكرم خليفة ومحمد جمال سلامة ومحمد مصطفى عثمان ومحمد لبيب وعمرو الخشاب وصلاح الخشاب، وبحث المجلس أولى موضوعات جدول الأعمال والمتعلق بتشكيل هيئة المكتب، وذلك إعمالًا لنص المادة 154 من قانون المحاماة التى تتكون من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

عقد مجلس نقابة محامي جنوب القاهرة، الأحد، أول اجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة النقيب حسن أمين، لتشكيل هيئة المكتب.وأسفر الاقتراع السرى لتشكيل هيئة المكتب عن فوز بدر الرماح أمينًا عامًا وحسن أبوعيسى، أمينًا للصندوق وكرم خليفة أمينًا عامًا مساعدًا للصندوق ومحمد عبدالرحمن بمنصب الوكيل ومحمد جمال سلامة بمنصب الوكيل، لتتكون هيئة المكتب من حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، وبدر الرماح الأمين العام وحسن أبوعيسى أمين الصندوق.