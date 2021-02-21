بمشاركة وزيرة البيئة.. الأكاديمية العربية تنظم لقاء ريادة الأعمال

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لقاء بعنوان "ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة" لطلبة الأكاديمية العربية، عبر تطبيق زووم، بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، ومستشارين وخبراء في مجالات البيئة المختلفة.يهدف اللقاء المنعقد بحضور وزيرة البيئة، رئيس الأكاديمية والذى يحمل عنوان "ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة" لطلبة الأكاديمية العربية على كيفية دعم الشباب في المشروعات التي لها علاقة بالبيئة، وما هي النقاط التي يجب توافرها لبداية ناجحة نحو إقامة المشروعات الصغيرة ذات الصلة بقطاع البيئة.. بالإضافة إلى كيفية توفير التدريب والتمويل اللازم لهؤلاء الشباب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح حتى تكون بداية مشروعاتهم صحيحة وناجحة مستقبلًا خاصة أن قطاع البيئة من الممكن يوفر دخلًا جيدًا.وأبدت الدكتورة ياسمين فؤاد سعادتها بالمشاركة البحري لقاء "ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة" لطلبة الأكاديمية والذى نظمته الأكاديمية العربية.. مشيرة إلى أن الأكاديمية سباقة لتنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات المهمة، والتي تهدف إلى الاستثمار في شباب الدولة مثل ما كانت سباقة في المساعدة بالنزول للمحافظات وتدريب الشباب في المحليات للتعامل مع منظومة المخلفات الصلبة، والعديد من الملفات البيئية والمشروعات البحثية بالتعاون مع الوزارة.وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم الشباب بمصر وتوفر لهم فرص عمل لإقامة مشروعات كثيرة من ضمنها مشروع وحدات البيوجاز مشيرة إلى أن الوزارة تستقبل طلبات إقامة هذا المشروع، وتقوم بتدريب الشباب وتمويلهم عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإنشاء وحدات البيوجاز بالريف المصري عن طريق استخدام المخلفات للإنتاج الأسمدة والوقود البديل، مشددة على أن هناك أربعة محاور لابد أن تتوفر لأى شاب مقبل على إقامة مشروع وهو أن يدرك أهمية دوره وأن يعي ما هو الدور الذى سيقوم بتنفيذه.. بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية وتحديد بداية المشروع المقبل على تنفيذه.وأضافت وزيرة البيئة بأن القطاع البيئي من الممكن أن يوفر دخلا ماديا قويا عن طريق استخدام محميات مصر الطبيعية، مشيرة إلى أن مفهوم القطاع البيئي غير مقترن بمشاكل تلوث الهواء والمياه فقط، وانما استغلال ثروات مصر الطبيعية أو رأس المال الطبيعي هو الأهم فى هذا التوقيت.فى بداية كلمته أبدى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية ترحيبه بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبالساده الحضور بلقاء "ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة" لطلبة الأكاديمية.. مشيرًا إلى أن مشاركة وزيرة البيئة يؤكد مدى الاهتمام المقدم من جمهورية مصر العربية فى مجال البيئة ودعم الشباب.وأضاف: أن الأكاديمية تحرص على دعم الشباب المصري والعربي في كافة المجالات العلمية ومن ضمنها بكل تأكيد ملف البيئة.. مؤكدًا أن لقاء اليوم يأتي تزامنًا مع مرور خمسة أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية والذى نجح فى تقديم العديد من الإنجازات مثل "رالى مصر لريادة الأعمال – رالى رواد مصر" مشددًا على أن الأكاديمية تبذل كل جهد من أجل المساعدة في دعم الشباب وأن هناك العديد من المشروعات البحثية التى تتعاون الأكاديمية من خلالها مع وزارة البيئة.