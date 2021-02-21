«كوبيش» يبحث مع «المنفي» منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مع رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.وجدد كوبيش خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأحد، تأكيد دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق بيان للبعثة الأممية.وأشار البيان إلى أنه في إطار جهود التواصل مع الأطراف الليبية لتسريع وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومساعدة ليبيا على بدء السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مهامها، التقى المبعوث الأممي اليوم بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذين قاموا بإطلاعه على مسار عملهم وأشاروا إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في يوليو 2017.كما ناقش المبعوث الخاص معهم الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها بغية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم.