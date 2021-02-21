رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كوبيش» يبحث مع «المنفي» منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:09 م
المنفي
المنفي
محمد عمر
طباعة
بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مع رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وجدد كوبيش خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأحد، تأكيد دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق بيان للبعثة الأممية.

وأشار البيان إلى أنه في إطار جهود التواصل مع الأطراف الليبية لتسريع وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومساعدة ليبيا على بدء السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مهامها، التقى المبعوث الأممي اليوم بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذين قاموا بإطلاعه على مسار عملهم وأشاروا إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في يوليو 2017.

كما ناقش المبعوث الخاص معهم الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها بغية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

الثلاثاء.. «غيوم فرنسية» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية