حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر





وأكدت الأرصاد الجوية، عن أن بداية الموجة ستكون أمطارًا متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بداية من اليوم الإثنين 22-2-2021 حتى نهاية الأسبوع، أما يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 سيكون الطقس أيضًا شديدة البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وستكون درجات الحرارة معتدلة.





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وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة وليست شديدة البرودة اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021، وستتراوح درجات الحرارة في القاهرة ما بين 18 و20 درجة نهارًا إلى 9 ليلًا، أما السواحل الشمالية ستكون درجات الحرارة ما بين 19 و11 درجة، بينما سجلت المناطق الجنوبية ما بين 20- 23 درجة نهارًا، حتى 8 - 15 درجة ليلًا. وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة وليست شديدة البرودة اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021، وستتراوح درجات الحرارة في القاهرة ما بين 18 و20 درجة نهارًا إلى 9 ليلًا، أما السواحل الشمالية ستكون درجات الحرارة ما بين 19 و11 درجة، بينما سجلت المناطق الجنوبية ما بين 20- 23 درجة نهارًا، حتى 8 - 15 درجة ليلًا.

ارتفعت عمليات البحث، في الفترة الأخيرة، على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع "جوجل" من قبل المواطنين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عنفي مصر، وذلك بعد أن شهدت القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات أمطارًا غزيزة وعدم انتظام درجات الحرارة في البلاد.ولاستمرار عمليات البحث على موقع "جوجل" من قبل المواطنين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يعرض "الدستور،" في تقريره اليومي، كافة التفاصيل التي تخص حالة الطقس اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر، حيث أفادت بأن حالة عدم الاستقرار ستبدأ اليوم حتى نهاية الأسبوع، وستكون عبارة عن أمطار شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة ستكون معتدلة وأيضًا على الوجه البحري، ولكن ستكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية ودافئة ومعتدلة على المناطق الجنوبية نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا على أغلب المناطق.