رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:16 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
هبه محمد
طباعة
ارتفعت عمليات البحث، في الفترة الأخيرة، على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع "جوجل" من قبل المواطنين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس اليوم في مصر، وذلك بعد أن شهدت القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات أمطارًا غزيزة وعدم انتظام درجات الحرارة في البلاد.

ولاستمرار عمليات البحث على موقع "جوجل" من قبل المواطنين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يعرض "الدستور،" في تقريره اليومي، كافة التفاصيل التي تخص حالة الطقس اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين 22-2-2021 في مصر، حيث أفادت بأن حالة عدم الاستقرار ستبدأ اليوم حتى نهاية الأسبوع، وستكون عبارة عن أمطار شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة ستكون معتدلة وأيضًا على الوجه البحري، ولكن ستكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية ودافئة ومعتدلة على المناطق الجنوبية نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وأكدت الأرصاد الجوية، عن أن بداية الموجة ستكون أمطارًا متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بداية من اليوم الإثنين 22-2-2021 حتى نهاية الأسبوع، أما يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 سيكون الطقس أيضًا شديدة البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وستكون درجات الحرارة معتدلة.

اقرأ أيضا:

تعرف على بورصة الدواجن | اسعار الدواجن اليوم  


وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة وليست شديدة البرودة اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021، وستتراوح درجات الحرارة في القاهرة ما بين 18 و20 درجة نهارًا إلى 9 ليلًا، أما السواحل الشمالية ستكون درجات الحرارة ما بين 19 و11 درجة، بينما سجلت المناطق الجنوبية ما بين 20- 23 درجة نهارًا، حتى 8 - 15 درجة ليلًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فاوتشى: قد يضطر الأمريكيون لارتداء الكمامات حتى عام 2022

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعى بمركب تونسى

نيوزيلندا ترفع قيود كورونا اليوم

نيوزيلندا تحيى مرور 10 سنوات على زلزال كرايستشيرش

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)