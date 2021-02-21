رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قنوات الأغاني.. تردد قناه المولد 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:06 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن ترددات قنوات الأغاني منها تردد قناة المولد 2021، وتعرض المحطة على شاشتها، العديد من أنواع الأغانى المختلفة، وتعد قناة المولد إحدى أبزر قنوات الأغاني المصرية الشعبية، التى أصبح لها جمهور كبير، واحتلت قنوات الأغانى مكانة كبيرة لدى العديد من الفئات العمرية من الجمهور المصرى والعربى أيضا.

قناة المولد على القمر الصناعي نايل سات

وتبث القناة، بشكل مستمر كل ما هو جديد، على مدار اليوم، وتعد قناة المولد مجانية، وبدون اشتراك شهرى، واستطاعت المحطة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، فى وقت قصير، ويتابعها المشاهدين فى أنحاء الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية، وأشهر كليبات الأغانى التى تذاع على المحطة للفنانين، بوسي، وأمينة، وسعد الصغير، ومحمود الليثي، وطارق الشيخ، أحمد شبية، ومجموعة فنانين اخرين.

تردد قناه المولد 2021


نستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل والمعلومات عن كيفية تنزيل تردد قناة المولد 2021، وفقا لأخر تحديث على القمر الصناعى النايل سات، وتحتل المحطة نسب كبيرة فى عدد المشاهدات، ولديكم الخطوات بطريقة سهلة وبسيطة:

- يقوم المواطن الذي يبحث عن قناة المواد وفقا لأخر تحديث لترددها، بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

قد يهمك.. ترددات قنوات النايل سات للمسلسلات 


- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١٠٨٧٣، يكون معدل الاستقطاب لتلك التردد عمودى، ويوجد تردد أخر وهو ١١٢٥٧، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب لتلك التردد في الريسيفر أفقى، وفى الترددين يكون معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- ثم يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة المولد المخصصة للأغانى الشعبية على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد قناة المولد على النايل سات.

وبتلك الخطوات السابقة يستطيع المواطنين من تنزيل قناة المولد على القمر الصناعى النايل سات، بدون مواجه أى صعوبات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

قنوات الأغاني.. تردد قناه المولد 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

عبدالعزيز المقالح.. رفض الخروج من اليمن وظل حاضرًا في الميدان الثقافي العربي

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)