البرلمان: وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا إلى مصر

قال أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت وصول دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر مساء اليوم الأحد.جاء ذلك في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الشئون الصحية الذي عقد الأحد، برئاسة النائب أشرف حاتم، للاستماع إلي بيان وزيرة الصحة حول أداء وزارتها خلال الفترة الماضية.من ناحيتها، قالت راوية مختار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة أكدت خلال لقائها أعضاء اللجنة اليوم أن هناك دفعة جديدة من لقاح "كوفيد- 19" سيصل مصر، مساء اليوم وأخرى غدًا.أضافت عضو مجلس النواب أن الوزيرة أكدت دخول محافظة كفر الشيخ كمرحلة ثانية في خطة التطوير للخدمات الصحية التي ستقدم للقرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة إن الوزيرة أشارت إلى دخول دفعات جديدة للقاح كورونا مساء اليوم، موضحة أن هناك جرعات جديدة سيصل عددها إلى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من الجائحة، مؤكدة أن هالة زايد أكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدأ من الأسبوع المقبل.أضافت عبد الحليم أن الوزيرة كشفت عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه إيضاحها أن النوع المنتشر حاليًا جديد، لاسيما وأن مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2005 وأن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التخفيف من ظهوره مرة أخرى.أوضحت إيناس عبد الحليم أن وزيرة الصحة قالت إن مسألة ضم الأطباء المتوفين بسبب فيروس كورونا إلى صندوق الشهداء ليس من سلطتها، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل وأن أى طبيب توفي بالوباء سيحصل على تعويض.أوضحت عضو اللجنة أن الوزيرة نوهت إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البلازما في العاصمة الإدارية، لا سيما وأن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبًا عن مجلس النواب.بدوره، وجّه النائب فريدي البياضي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حديثه للوزيرة خلال اجتماع اللجنة قائلًا:" قد لا يكون إنصاف الأطقم الطبية ماديًا مسئوليتك المباشرة لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، لكن لا يمكن أن نعفيكِ من مسئوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، لأن الأطقم الطبية مظلومين أحياء وشهداء.وطالب البياضي وزيرة الصحة أن تدعم حق الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوفاء لشهداء ومصابي الجيش والشرطة، مضيفًا: "تقدمت بمشروع تعديل القانون الأسبوع الماضي والقانون الحالي يسمح لرئيس الوزراء بإضافة الأطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء بناءً على طلب الوزير المختص، ومستعد لسحب مشروعي إذا تقدمت الوزيرة بضم الأطقم الطبية وأقرت الحكومة الأمر، ما يهمني في النهاية هو إنصاف الأطقم الطبية وليس من قام بالأمر".