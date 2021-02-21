القباج: تجهيز عيادات لـ«2 كفاية» بقرى حياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عيادات «2 كفاية»، أو عيادات الصحة الإنجابية سيتم إنشائها استكمالا لخدمات الوحدات الصحية فى الريف ضمن "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية أحيانا تكون أبعد من المجتمع، أو تستوعب أعدادا أقل من المطلوب.وأضافت القباج، أنه سيتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة، لافتة إلى أنه سيتم تدريب الأطباء، حتى لو كانوا أطباء من المجتمع المدنى من قبل وزارة الصحة.ولفتت إلى أن وزارة التضامن معنية بتجهيز العيادات، ودفع تكلفة التشغيل للأطباء والممرضات داخل العيادات، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية التى يقدمها المجتمع المدنى من خلال عياداته ومستوصفاته ومستشفياته تتخطى 30% أو أكثر من الخدمة الصحية التى تقدم فى المجتمع الريفى.وقالت القباج: «نستثمر فى الموجود ونقلل الوارد، لأن الأسرة التى تنجب 5 أو 6 أبناء ونكمل استثمار فيهم، سيرهق الاقتصاد ويرهق الأسرة نفسها، ويقلل من مستوى المعيشة، مؤكدة أنه يتم العمل بأسلوب علاجى ووقائى فى آن واحد.جاء ذلك خلال اجتماعها مع 23 جمعية أهلية اليوم لمناقشة التدخلات بقرى حياة كريمة.