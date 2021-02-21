رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: تجهيز عيادات لـ«2 كفاية» بقرى حياة كريمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:14 م
القباج
القباج
ولاء جمال
طباعة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عيادات «2 كفاية»، أو عيادات الصحة الإنجابية سيتم إنشائها استكمالا لخدمات الوحدات الصحية فى الريف ضمن "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية أحيانا تكون أبعد من المجتمع، أو تستوعب أعدادا أقل من المطلوب.

وأضافت القباج، أنه سيتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة، لافتة إلى أنه سيتم تدريب الأطباء، حتى لو كانوا أطباء من المجتمع المدنى من قبل وزارة الصحة.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن معنية بتجهيز العيادات، ودفع تكلفة التشغيل للأطباء والممرضات داخل العيادات، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية التى يقدمها المجتمع المدنى من خلال عياداته ومستوصفاته ومستشفياته تتخطى 30% أو أكثر من الخدمة الصحية التى تقدم فى المجتمع الريفى.

وقالت القباج: «نستثمر فى الموجود ونقلل الوارد، لأن الأسرة التى تنجب 5 أو 6 أبناء ونكمل استثمار فيهم، سيرهق الاقتصاد ويرهق الأسرة نفسها، ويقلل من مستوى المعيشة، مؤكدة أنه يتم العمل بأسلوب علاجى ووقائى فى آن واحد.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع 23 جمعية أهلية اليوم لمناقشة التدخلات بقرى حياة كريمة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إصابة أحمد مكى بفيروس كورونا

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات

تعرف على تردد قناة ليبيا الرياضية ٢٠٢١ نايل سات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح