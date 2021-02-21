رسالة من أنغام للفنانة نبيلة عبيد: «بحبك يا بلبلة»

أعلنت الفنانة أنغام عن تصويرها اليوم فيديو كليب جديد من ألبومها الأخير وذلك لطرحها قريبًا للجمهور.ونشرت أنغام صورة للنجمة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) أرفقت بتعليق قالت فيه:"‏صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من أجمل ست في الدنيا ‎نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي مكالمة دافية وجميلة زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبله نجمة مصر الأولي، بحبك".على صعيد آخر، تستعد أنغام لطرح عدة أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة على أن تقوم بتسجيلها خلال أيام قليلة لضمها إلى ألبومها الجديد.