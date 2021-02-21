الزراعة تصدر توصياتها لمزارعي القمح لمواجهة الظروف الجوية

أصدر الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، توصيات لمزارعي القمح نظرا للظروف الجوية المتوقعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23/2/2021 وحدوث بعض التغيرات المناخية تؤدى إلى عواصف وأمطار خلال نهاية الأسبوع.وأضاف "خليل" في تصريحات له، الأحد، أنه على مزارعي القمح تجنب ري المحصول حاليا حتى لا يتسبب ذلك في حدوث رقاد، وعلى المزارعين فتح قنوات الري على المصارف لتصريف أي مياه متراكمة في الحقل، وهذا يساعد على تقليل فرص الرقاد، وفى حالة عدم كفاية مياه المطر يتم الري بعد جفاف الأرض ري على الحامي.