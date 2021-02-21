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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حرسه أساء التصرف».. «قوة حماية الزاوية» تنفي محاولة اغتيال باشاغا

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:52 م
باشاغا
باشاغا
محمد عمر
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نفت قوات قوة حماية الزاوية، اليوم الأحد، تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال في طرابلس خلال مرور موكبه.

واعتبرت القوة في بيان مساء اليوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ما حدث في منطقة جنزور لباشاغا ليست محاولة اغتيال إنما هو تبرير لما حصل، موضحة أن ‏ما حدث هو مرور السيارة المصفحة في الطريق الساحلي تزامنًا مع مرور موكبه وفورًا أطلقت حراسات وزير داخلية الوفاق النار على السيارة نوع تويوتا 27.

وأكدت القوة أن السيارة تابعة لما يسمى بجهاز الدعم والاستقرار ما أدى إلى قتل رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية وإصابة اثنين من رفاقه، معتبرة أن ‏ما حدث هو سوء تصرف من حراسات باشاغا وليست عملية اغتيال.

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