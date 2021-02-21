«حرسه أساء التصرف».. «قوة حماية الزاوية» تنفي محاولة اغتيال باشاغا

وأكدت القوة أن السيارة تابعة لما يسمى بجهاز الدعم والاستقرار ما أدى إلى قتل رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية وإصابة اثنين من رفاقه، معتبرة أن ‏ما حدث هو سوء تصرف من حراسات باشاغا وليست عملية اغتيال.

نفت قوات قوة حماية الزاوية، اليوم الأحد، تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال في طرابلس خلال مرور موكبه.واعتبرت القوة في بيان مساء اليوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ما حدث في منطقة جنزور لباشاغا ليست محاولة اغتيال إنما هو تبرير لما حصل، موضحة أن ‏ما حدث هو مرور السيارة المصفحة في الطريق الساحلي تزامنًا مع مرور موكبه وفورًا أطلقت حراسات وزير داخلية الوفاق النار على السيارة نوع تويوتا 27.