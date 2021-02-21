منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس المجلس السيادي بالسودان

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك على هامش "معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021" الذي افتتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث بن زايد، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الإمارات.