قتيلان في مشاجرة على قطعة أرض ببنى سويف

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، في مشاجرة بين 5 أشخاص سبب خلافات على حيازة قطعة أرض بطريق بنى سويف - الزعفرانة.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف إخطارا من المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بنى سويف يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة بنى سويف - الزعفرانة للخلاف على ملكية أرض ودارت مشاجرة أسفرت عن مصرع كلا من "م. م. ا" و"ع. ا. ي".وتمكن المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بنى سويف ورجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وهم "ى. م"، و"و. أ" و"ا. ه"، وجميعهم من المشاركين في المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.