تصاعد أدخنة من قطار «القاهرة- أسيوط» (صور)

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تصاعد أدخنة صدرت من إحدى عربات قطار "القاهرة- أسيوط"، بعد محطة أبوالنمرس بالجيزة، موضحا أن الركاب يغادرونه وسط تصاعد الدخان.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الركاب فروا من القطار خوفا من صعود الأدخنة، وعلى الفور انتقلت فرق الطورائ لمتابعة السبب وراء تصاعد تلك الأدخنة من القطار.