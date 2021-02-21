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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

صوفية كوت ديفوار ومالي يشاركون في «ملتقي الزعامات» بالسنغال

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:05 م
قيادات التصوف بالسنغال
قيادات التصوف بالسنغال
كتب: عمرو رشدي
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أعلنت التيارات الصوفية بدولتي كوت ديفوار وجمهورية مالي، المشاركة في فعاليات ملتقى "الزعامات الصوفية في زمن كورونا" بالسنغال، الذي ينظم خلال مارس المقبل، بحضور عدد من قامات التصوف الإسلامي، وعدد من الدول الإفريقية وسط اتخاذ التدابير الصحية اللازمة.

وقال الشيخ دابو القادري منسق المؤتمر الدولي الرابع للطريقة القادرية بالسنغال، إن الملتقى يأتي في ظروف صعبة جداَ حيث إنه ينظم في وقت انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم ولذلك سيتم اتخاذ أقصى درجات الأمان والحيطة والالتزام لحماية المشاركين.

وتابع "القادرى" أن الطرق الصوفية، قادرة على تقديم صورة ذهنية جيدة عن التصوف الإسلامي في القارة السمراء من خلال الالتزام بالأدب الصوفي والمنهج الإسلامي الوسطي الذي تتبعه الزوايا في القارة السمراء.

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