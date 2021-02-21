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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مغربى يطالب «الصحفيين» بإدانة تصرف وزير الإعلام

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:37 م
عبده مغربي، رئيس
عبده مغربي، رئيس تحرير جريدة البلاغ،
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طالب عبده مغربي، رئيس تحرير جريدة البلاغ، نقابة الصحفيين بإدانة تصرف وزير الإعلام في الخروج على اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك في خطاب موجه لضياء رشوان.

قال مغربي، في بلاغه إنه فوجئ مساء الأربعاء الماضي بكتابة أسامة هيكل، وزير الإعلام منشورًا على صفحته الرسمية يشير فيه إلى حصوله على حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بإدانته بتهمة السب والقذف والحكم لصالحه بتغريمه 10 آلاف جنيه ومثلها تعويضًا مؤقتًا دون إشارته إلى أن الحكم صدر غيابيًا وفي غيبة مِن دفاعه وفي غيبة مِن المستشار القانوني للنقابة.

أضاف: "الحكم بالطريقة التي أشار إليها عضو نقابة الصحفيين أسامة عطوة حسن هيكل ضد عضو نقابة الصحفيين عبده مغربي لم يقم فيه هيكل الذي يشغل منصب وزير الدولة للإعلام باتخاذ الاجراءات المتبعة للتقاضي بين الزملاء أعضاء النقابة، فلم يقم هيكل بطلب الحصول على إذن خصومة من المجلس قبل البدء في إجراءات التقاضي ما يعد انتهاكًا صارخًا للائحة النقابة".

وتابع "كان يُفترض بأسامة هيكل، وهو عضو بالنقابة ومن بعدها وزيرًا للإعلام أن يكون حارسًا على حرية الرأي والتعبير، وأن يسلك المسلك المهني بالرد على ما نُشر، وأن يجعل من نفسه قدوة في التعامل مع الحق في نقد الموظف العام، لا أن يسلك مسلك الترهيب واللجوء للقضاء بطرق ملتوية، في خروج تام على مبادئ الرأي والرأي الآخر التي كان أجدر به أن يكون حارسًا لها"، لافتًا إلى أن وزير الإعلام تعمد إقصاء أي دور للنقابة التي يحمل عضويتها.

وطالب مغربي باستدعاء وزير الإعلام إلى لجنة التسويات للتحقيق معه في خروجه على لائحة النقابة قبل الشروع في مقاضاة زملائه أعضاء النقابة، وإصدار بيان إدانة بتصرف الوزير الذي انتهك لائحة النقابة وصادر الحق في التعبير وسلك مسلكا غير قانوني في مقاضاته زميلًا له بوصفه أولًا: عضوًا بنفس النقابة، وثانيا: بوصفه موظفا عاما يخضع للحق في النقد، وثالثًا: بوصفه وزيرًا للإعلام يُفترض فيه الترسيخ لمبدأ حرية الرأي والتعبير ودعمه.

كما طالب إعلان النقابة تكليف مستشارها القانوني بتقديم الدعم القانوني لي في مواجهة وزير الإعلام حال رفضه المثول أمام اللجنة.

وقال: "أطالب النقيب ومجلس نقابة الصحفيين بالقيام بدورهما النقابي المنوط بهما في الدعم والمساندة والتصريح علنًا لوسائل الإعلام بخروج الوزير عن الأعراف النقابية وانتهاكه لائحة النقابة وتعريضه سمعة حرية الرأي والتعبير في مصر للخطر باستخدامه سلاح الترهيب في مواجهة حق النقد، فالوزير طبعًا ليس فوق النقد، خاصة وأن ما نشرته لا يعدو كونه تفريغًا لنصوص قانونية ودستورية، لا يتضمن سبًا في شخصه، أو قدفًا في حقه، وما نشرته قيل أكثر منه بكثير في جلسات البرلمان قبل أيام".
كما طالب بإصدار النقابة تقريرًا عن الواقعة من بدايتها إلى نهايتها لتقديمه إلى المحكمة في أولى جلسات إعادة الإجراءات خاصة وأن الحكم صدر غيابيًا وفي غيبة من دفاعي.

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