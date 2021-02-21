وزير داخلية العراق يلتقى نظيره السعودي

وصل وزير الداخلية العراقي عثمان علي الغانمي، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي.ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي، قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعددا من المسئولين بوزارة الداخلية العراقية.