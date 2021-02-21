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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تواصل عمليات تطهير المنشآت للوقاية من كورونا (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:50 م
عمليات تطهير المنشآت
عمليات تطهير المنشآت للوقاية من كورونا
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استمرارًا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية، التي تشهد تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها على مدار اليوم.

وقامت الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لميدان الجيزة ومبنى المحافظة ومجمع المصالح الحكومية، ومحطة قطار ومترو الجيزة ومحطة مترو فيصل وموقف سرفيس 6 أكتوبر وموقف سرفيس مسجد الاستقامة، بالإضافة لعدد من الشوارع التجارية الرئيسية والجانبية لميدان الجيزة.

وقامت الإدارات التخصصية بعمليات تطهير وتعقيم لحى الأسمرات بما يحتويه من مجمعات سكنية ومنشآت خدمية ودور عبادة ومراكز للرعاية الصحية والمدينة الشبابية.

وفى سياق متصل واصلت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى وتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية والسلع الغذائية- كل في نطاقه، حيث قامت العناصر التخصصية في الجيش الثالث الميدانى بتطهير عدد من المستشفيات ومحطة السكة الحديد والمواقف الجماعية، وتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية على المواطنين مجانًا، فضلًا عن فتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة وقياس الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين، وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كل الإجراءات الوقاية والحماية الفردية في عدد من المناطق التي تشهد تردد المواطنين عليها بكثافة على مدار اليوم في المحافظات التي تقع في نطاق المسئولية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وفى السياق نفسه قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتعاون مع عناصر الجيش الثالث الميدانى بتوفير السلع الغذائية منخفضة التكلفة على المواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة، ويأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا.


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