مصطفى سالم يطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد تامر أمين

تقدم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، بشأن أزمة الإعلامي تامر أمين وأهل الصعيد، مطالبًا بعرضه على المجلس في جلسته العامة المقرر عقدها الأحد المقبل، مؤكدًا أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مذيع آخر النهار حتى بعد إيقافه.وطالب سالم في بيان، المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة شاملة لمحتوى البرامج والسياسات والخطط التي تضعها القنوات الفضائية للتحقق من التزامهم باحكام الدستور والقانون ومقتيضات السلام الاجتماعي.وأضاف وكيل خطة النواب أن ما ذكره تامر أمين هو تجاوز لا يمت بصلة لأخلاق وآداب وسلوك مهنة الإعلام في مصر، وضرب في بنيان الجسد المصري المتماسك.