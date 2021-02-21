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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقالات وغرامات في فرنسا وألمانيا ضد رواد حفلات خالفوا قواعد كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:58 م
اعتقالات وغرامات
اعتقالات وغرامات في فرنسا وألمانيا
وكالات
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اعتقلت الشرطة في فرنسا وألمانيا عددا من الأشخاص وأصدرت سلسلة من الغرامات خلال مطلع الأسبو، حيث نظم أشخاص حفلات على الرغم من لوائح منع انتشار فيروس كورونا.
وتجمع نحو 100 شخص بالعاصمة الفرنسية باريس في حفل، بينما شارك عدد مماثل بحفل في أورلي، بجنوب المدينة، حسبما أفادت الشرطة عبر تويتر.
واعتُقل عشرة أشخاص ليل السبت وأصدرت الشرطة 59 إنذارا على الأقل مصحوبا بغرامات.
وانتهك رواد الحفلات حظر التجول الليلي في فرنسا، المفروض اعتبارا من الساعة السادسة مساء، مع استثناءات مخصصة فقط لأولئك الذين يذهبون إلى العمل.
في غضون ذلك، فضت الشرطة في ألمانيا حفلا شارك فيه 33 شخصا مساء السبت بعد بلاغ من مجهول.

وأغلقت الشرطة المبنى بعد العملية ووجهت اتهامات لمن انتهك قوانين حماية الصحة.

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