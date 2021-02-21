بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال

أعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة آخرى بعد توقف 8 سنوات، وتم استقبال ناقلة الغاز المسال "GOLAR GLACIER" القادمة من سنغافورة وترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 276 مترا، وبعرض 45 مترا، وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستشحن 60 ألف طن LNG، بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة لبنجلاديش.ووجه كامل الوزير، وزير النقل، بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة "سيجاس"، كما وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كل إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن حتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة، ثم متابعة مغادرتها بأمان.يذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد إحدى أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بها بعد توقف 8 سنوات.