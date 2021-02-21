بيتر ميمي يواصل تصوير «الاختيار 2» وكورونا يغيّب مكي

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهد «الاختيار2» مع صناع العمل، وفي مقدمتهم كريم عبدالعزيز بعد أن توقف تصوير مشاهد النجم أحمد مكي لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقام صناع العمل، خاصة الذين تعاملوا مع أحمد مكي بعمل مسحات مختلفة، للاطمئنان على أنفسهم بعد إعلان إصابة مكي بالوباء القاتل.في سياق متصل، يواصل بيتر ميمي تصوير مشاهد العمل للأبطال المختلفين، وذلك بشكل مكثف حتى يلحق العمل بالعرض في السباق الرمضاني المقبل.«الاختيار 2» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وبشري وإنجي المقدم وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.