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محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لإقرار الحكومة.. البرلمان الليبي يعلن رسميا بدء تجهيزات انعقاده في سرت

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:50 م
عبدالله بليحق
عبدالله بليحق
محمد عمر
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أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الأحد، بدء التجهيزات لعقد جلسة البرلمان في مدينة سرت.

وأوضح بليحق في بيان مساء اليوم أن هذا الأمر جاء بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المتحدث باسم المجلس إنه تم مخاطبة لجنة 5+5 حول تأمين المدينة وعقد جلسة مجلس النواب بها كما أن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بدأت أعمالها صباح اليوم بلقاء عدد من السلطات المحلية في مدينة سرت منها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة.

ويستعد مجلس النواب للانعقاد في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد اختيارها من قبل أعضاء الحوار السياسي الليبي في جنيف.

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