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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

رحلة صعود.. أين وصلت الجامعات المصرية في المؤشرات العالمية؟

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:49 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
سمر مدحت
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خلال العامين الماضيين ظهرت جليّة الجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي لإعادة الريادة للجامعات المصرية في المؤشرات العالمية وتحقيق أعلى جودة تعود على الطلاب ومستواهم التعليمي.

وتنوعت جهود التطوير التي قامت بها وزارة التعليم العالي لتحقيق ذلك، ما بين تطوير الجامعات الحالية أو إنشاء أخرى جديدة سواء أهلية أو تكنولوجية وجميعها تدعم التعليم بالطرق المتقدمة المتبعة في الكثير من دول العالم.

واتساقًا مع ذلك، وضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حجر الأساس لبناء جامعة حلوان الأهلية بمقر جامعة حلوان، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميا متميزًا.

وهناك بالفعل ثلاث جمعيات أهلية تم إنشائها في مصر ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي بها خلال عام 2020 - 2021، وهي جامعات الملك سليمان والعلمين وجامعة الجلالة، كما وجه الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية.

ولم يكن اهتمام الوزارة أو الرئيس بتطوير التعليم العالي من خلال الجامعات الأهلية فقط، ولكن هناك عدة طرق اتبعتها الحكومة لمواكبة التطورات التي تحدث في التعليم بعد الثانوي وانعكست كل تلك الخطوات على مؤشرات مصر في التصنيفات العالمية للجامعات، وهو ما ترصده "الدستور" في التقرير التالي بالأرقام.

وفق بيانات وزارة التعليم، زادت الجامعات الحكومية بنسبة 17.4%، لتصل إلى 27 جامعة عام 20192020 مقارنة بـ 23 جامعة عام 20142015، وزادت الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية بنسبة 23.2%، لتصل إلى 494 كلية ومعهد عام 20192020، مقارنة بـ 401 كلية ومعهد عام 20142015.

كما تم زيادة البرامج الجديدة لتخصصات تخدم سوق العمل بنسبة 59.3%، لتصل إلى 188 برنامجًا عام 20192020، مقارنة بـ 118 برنامجًا عام 20142015.

وتم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، منها جامعة الجلالة، وهي مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وتضم 66 برنامج تعليمي، وبها 14 كلية أبرزهم كليات فى قطاع العلوم الإجتماعية والإنسانية، والعلوم الإدارية وكلية للفنون، وكلية للعلوم وهندسة الحاسب.

وجامعة الملك سلمان الدولية، التي تمتلك ثلاث مقرات في مدينة الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وتضم 54 برنامج تعليمي، وبها 4 كليات، جامعة العلمين الدولية ومقرها مدينة العلمين الجديدة وتضم 43 برنامج دراسيًا.

ويتضح ذلك التوسع بالأرقام حيث زادت الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4%، لتصل إلى 35 جامعة عام 20192020 مقارنة بـ 18 جامعة عام 20142015، حيث بلغت الاعتمادات المالية للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية 30 مليار جنيه عام 20202021.

وزاد عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 15.4%، ليصل إلى 3 ملايين طالب وطالبة عام 20192020، مقارنة بـ 2.6 مليون طالب وطالبة عام 20142015، ما يدل على أن الوزارة قامت بالكثير من التطوير بتلك الجامعات.

وعلى صعيد المؤشرات التي حصدتها جامعات مصر مؤخرًا بسبب ذلك الاهتمام، كان احتلال مصر المركز رقم 42 بمؤشر جودة التعليم العالمي خلال عام 2020 وفق تصنيف US News، بعدما كانت تحتل المركز 51 خلال عام 2019 متقدمة 9 مراكز دفعة واحدة خلال عام.

واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا وافريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة في ذات التصنيف بموجب 14 جامعة تم إدراجها، كما احتلت المرتبة الأولى عربيًا وافريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة في تصنيف تايمز البريطاني لعام 2020 بـ 20 جامعة.

كما تصدرت مصر الدول العربية والأفريقية بـ 14 جامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات حديثة النشأة عام 2020، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها 50 عامًا أو أقل، واحتلت مصر ذات المرتبة على المستوى العربي والإفريقي في عدد الجامعات المدرجة في تصنيف SCImago الإسباني.

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