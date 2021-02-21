تعرف على أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة (فيديو)
الأحد 21/فبراير/2021 - 11:10 م
حسن الهتهوتي - هاجر رضاطباعة
ننشر أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، حيث قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غد الإثنين وحتى الأربعاء سيكون هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من رشيد وبلطيم.
وتابعت شاكر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد".
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وأضافت أنه سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة
وتابعت شاكر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد".
شاهد من هنا
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وأضافت أنه سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.