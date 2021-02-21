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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:10 م
الطقس في مصر
الطقس في مصر
حسن الهتهوتي - هاجر رضا
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ننشر أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، حيث قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غد الإثنين وحتى الأربعاء سيكون هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من رشيد وبلطيم.

 أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 


وتابعت شاكر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد".

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وأضافت أنه سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

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