رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: يمكن السيطرة على كورونا في الخريف

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:42 م
كورونا في ألمانيا.
كورونا في ألمانيا.
وكالات
طباعة
أعرب جيرنوت ماركس، رئيس أطباء الرعاية المركزة الألمان، عن تفاؤله حيال إمكانية السيطرة على جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري.
وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة غدا الإثنين، قال ماركس: "إذا أمكن تطعيم كل الناس بشكل جيد قريبا، فإن من الممكن أن نسيطر على كورونا في نهاية الربع الثالث 2021 أي في الخريف".
وأضاف ماركس: "لكن هذا يتطلب أن يتم تطعيم كل الناس تقريبا، وإلا ستظهر طفرات جديدة في تلك الأثناء".
وتثير السلالة الإنجليزية لفيروس كورونا القلق، وهي تتسم بقوة عدوى أكبر بشكل ملحوظ من النوع المعروف حتى الآن. وتوقع ماركس مثل كثيرين آخرين أن تعاود أعداد الإصابات الارتفاع مرة أخرى لهذا السبب وقال: "نتوقع موجة ثالثة ولهذا فإننا نرجو أن تأخذوا التطعيم وبلقاح استرازينيكا كذلك".
ووفقا لجمعية المستشفيات الألمانية (دي كيه جي)، فإن الموقف في العيادات خلال الوقت الراهن أفضل مما كان عليه في بداية العام، وقال جيرلاد جاس الرئيس التنفيذي المنتخب للجمعية لصحيفة "فيلت" إن "الوضع هدأ على نحو ملموس مقارنة بذروة الموجة الثانية".

وأوضح جاس أن عدد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة كان يبلغ نحو 6000 مريض وفي أقسام العلاج من العدوى 25 ألف شخص في بداية يناير الماضي، وأضاف أن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة يبلغ الآن نحو 3000 شخص.

واستطرد جاس الذي شغل رئاسة الجمعية في فترته الأولى حتى نهاية:2020"، وهذا لا يزال يتطلب حماية متزايدة من العدوى واهتماما كبيرا ولكننا الآن بعيدون عن هذا الحد الأقصى من العبء وهذا يجعلني راضيا جدا، ولقد وصلنا الآن إلى نقطة يمكن القول عندها إننا لسنا محملين بأعباء زائدة".

موضوعات متعلقة

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف عن طقس الاثنين

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

الثلاثاء.. «غيوم فرنسية» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية