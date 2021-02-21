ألمانيا: يمكن السيطرة على كورونا في الخريف

أعرب جيرنوت ماركس، رئيس أطباء الرعاية المركزة الألمان، عن تفاؤله حيال إمكانية السيطرة على جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري.وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة غدا الإثنين، قال ماركس: "إذا أمكن تطعيم كل الناس بشكل جيد قريبا، فإن من الممكن أن نسيطر على كورونا في نهاية الربع الثالث 2021 أي في الخريف".وأضاف ماركس: "لكن هذا يتطلب أن يتم تطعيم كل الناس تقريبا، وإلا ستظهر طفرات جديدة في تلك الأثناء".وتثير السلالة الإنجليزية لفيروس كورونا القلق، وهي تتسم بقوة عدوى أكبر بشكل ملحوظ من النوع المعروف حتى الآن. وتوقع ماركس مثل كثيرين آخرين أن تعاود أعداد الإصابات الارتفاع مرة أخرى لهذا السبب وقال: "نتوقع موجة ثالثة ولهذا فإننا نرجو أن تأخذوا التطعيم وبلقاح استرازينيكا كذلك".ووفقا لجمعية المستشفيات الألمانية (دي كيه جي)، فإن الموقف في العيادات خلال الوقت الراهن أفضل مما كان عليه في بداية العام، وقال جيرلاد جاس الرئيس التنفيذي المنتخب للجمعية لصحيفة "فيلت" إن "الوضع هدأ على نحو ملموس مقارنة بذروة الموجة الثانية".وأوضح جاس أن عدد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة كان يبلغ نحو 6000 مريض وفي أقسام العلاج من العدوى 25 ألف شخص في بداية يناير الماضي، وأضاف أن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة يبلغ الآن نحو 3000 شخص.واستطرد جاس الذي شغل رئاسة الجمعية في فترته الأولى حتى نهاية:2020"، وهذا لا يزال يتطلب حماية متزايدة من العدوى واهتماما كبيرا ولكننا الآن بعيدون عن هذا الحد الأقصى من العبء وهذا يجعلني راضيا جدا، ولقد وصلنا الآن إلى نقطة يمكن القول عندها إننا لسنا محملين بأعباء زائدة".