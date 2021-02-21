«الطرق الصوفية»: زكي الدين هو الشيخ الرسمي للعشيرة المحمدية

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، رفضها لمحاولات الاعتراض والتشكيك والالتفاف على قراراتها الصادرة من قبل مجلسها الأعلى، مطالبة جميع أتباع ومريدي الطريقة المحمدية الالتزام بما صدر من المشيخة العامة مؤخراَ باختيار الشيخ زكي الدين جمال الدين شيخاَ للطريقة المحمدية الشاذلية.وقال الدكتور محمود أبوالفيض رئيس اللجنة القانونية بالطرق الصوفية، إن تقدم كريم النجدي بأوراق ترشحه شيخًا للطريقة المحمدية لن يغير في الأمر شيء حيث أنه تم التصديق رسميًا على تولى زكي الدين جمال الدين مشيخة الطريقة المحمدية وأي محاولات لعدم تنفيذ القرار سيتم التصدي له بقوة القانون، لافتا إلى أن المعترض على قرار المجلس الأعلى للصوفية يلجأ للقضاء، لكن القرار الذي تم اتخاذه مؤخراَ لا رجعة فيه.وتابع "أبوالفيض" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن باب الترشح لمشيخة الطريقة المحمدية تم إغلاقه منذ الإعلان رسميًا عن اختيار الشيخ زكي الدين جمال الدين شيخا للطريقة.وأوضح: "النجدي لا يحق له التقدم بأوراق ترشحه حيث أنه لم يكن متقدم منذ البداية بأوراقه، لذلك لن ينظر لما قدمه، وبالشكل القانوني ليس من حقه التقدم بأوراقه لتولي أمور المشيخة حيث أنه ليس من أقرباء الشيخ نور عصام الدين زكي إبراهيم عصباَ فهو ابن شقيقته من الأم فقط وليس من الأب والأم مجتمعين".واختتم "أبوالفيض" تصريحه قائلا إنه بعيداَ عن كل ذلك لن يتم الالتفات لأي آوراق يتم تقديمها للمجلس الأعلى للطرق الصوفية خاصة بمشيخة الطريقة المحمدية، إلا في حال تنازل الشيخ زكي الدين جمال الدين عن منصبه.