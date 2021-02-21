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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:40 م
وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
فاتن غلاب
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قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم، بزيارة تفقدية لمطار مرسى علم الدولى والذي يعد أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد انتهاء الزيارة التي قام بها أمس لمطار الغردقة الدولى.

رافقه فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وكان في استقبالهما اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم.

وفي بداية الجولة تفقد الوزير صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصر للطيران بالمطار، كما تابع أنظمة المراقبة للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة.

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران المدني بدور جميع العاملين بمطار مرسى علم لحرصهم الشديد على الالتزام بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار في ظل جائحة فيروس كورونا، واطمأن على جاهزية المطار وتزويده بالكاميرات الحرارية المستخدمة للكشف عن درجة حرارة الركاب والعلامات الإرشادية داخل صالات المطار، وكذا الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، مثمنًا دور إدارة مطار مرسى علم الدولي في توفير كافة التسهيلات والخدمات المقدمة للسائحين من مختلف دول العالم، وخاصة أن المطار شهد الفترة الماضية استقبال عدد من رحلات الشارتر وعلى متنها جنسيات مختلفة من السائحين.

من ناحية أخرى وعقب وصوله مطار القاهرة، أجرى وزير الطيران المدني جولة تفقدية بمهبط الطائرات، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة سيور وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وأجهزة الكشف الأمنى عن الحقائب CTX الجديدة، واطمأن على انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة.
وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي
وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي
وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي
وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي
وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي
وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي

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