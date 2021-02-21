كشف غموض اختفاء فتاة وتركها المنزل بالجيزة (فيديو)

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن غياب إحدى الفتيات عن منزلها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.وقد حضر لديوان القسم والد الفتاه المتغيبة وقرر بعودة كريمته، وأضاف أنها تغيبت عن المنزل لمرورها بضائقة نفسية وكانت متواجدة بمنطقة حلوان طرف إحدى السيدات التى استضافتها واتصلت به عقب تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.