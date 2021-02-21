نشاط في حركة الملاحة بميناء الإسكندرية بعد استقرار الطقس

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، التي تلت استقرار الأحوال الجوية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 323،472 طن خلال 48 ساعة.وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 4،602 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 14،731 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.وفي السياق، بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الثمانية والأربعين ساعة 87 سفينة، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات المقبلة.وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.