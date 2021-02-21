تحديد المتنافسين في جولة الإعادة بانتخابات رئاسة الأكوادور

بعد أسبوعين من إجراء الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في الإكوادور وما أعقبهما من توترات، تم تحديد المرشحين اللذين يتنافسان في جولة الإعادة.وقالت السلطات الانتخابية في ساعة متأخرة من ليل السبت إن المصرفي المحافظ جييرمو لاسو سيخوض المنافسة المقررة في 11 أبريل ضد المرشح اليساري أندريس أراوز.وكانت المنافسة محتدمة للغاية بين لاسو وصاحب المركز الثالث ياكو بيريز، حيث تقاربا لدرجة أنه كان لا بد من إعادة فرز الأصوات في عدة مقاطعات لتحديد من سيصل إلى جولة الإعادة.وأدى تقارب النتائج إلى صدور مزاعم متضاربة بالفوز والتزوير، وتشهد الإكوادور، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة، أزمة اقتصادية عميقة بسبب انخفاض أسعار النفط وبسبب الجائحة.فقد الرئيس الحالي لينين مورينو حتى الآن تأييد الناخبين لدرجة أنه لم يرشح نفسه لإعادة انتخابه.