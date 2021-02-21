عبدالعزيز المقالح.. رفض الخروج من اليمن وظل حاضرًا في الميدان الثقافي العربي

يمر الأديب والشاعر اليمني الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح، بأزمة صحية شديدة، ناشد على إثرها العديد من المثقفين العرب بمعالجته وإنقاذ حياة المفكر الكبير، بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول وفاته.وطالبت أسرة "المقالح" رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتأكد من مصداقيتها قبل النشر.«عبد العزيز المَقالِح»، أديب وشاعر وناقد يمني، ولد عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني، ويُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث، خاصة في مجال الشعر، والنقد الأدبي، والتدريس الجامعي، وله أيضا أعمال أدبية وكتابات فكرية وسياسية وله أعمدة في الصحف والمجلات اليمنية والعربية الأخرى، كما أنه أنشد شعرا في مختلف الأغراض الشعرية.درس على يد مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، تخرج من دار المعلمين في صنعاء عام 1960، وواصل تحصيله العلمي حتى حصل على الشهادة الجامعية عام 1970، في عام 1973 حصل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس ثم درجة الدكتوراه عام 1977 من نفس الجامعة، وترقى إلى الأستاذية عام 1987.تميزت كتابته بشيء من الكلاسيكية، لكنها سرعان ما انفتحت على الحداثة، عرف عنه كتابته لقصيدة أن يحرمونا يا حبيب الغرام وتغنى بها الفنان اليمني أحمد فتحي.عبدالعزيز المقالح رجل لا يسافر ولا يغادر أرضه، وذلك في زمن يتحرك فيه كل شيئ وكان من المفترض في شخص هذا شأنه أن يكون مقيدا في مكانه، وينحصر محليًا، حتى ينسى، غير أن الذي يلمسه أي متابع للحركة الثقافية العربية سيلحظ أن عبدالعزيز المقالح يحتل صدارة الحضور الثقافي العربي في الميدان العربي كله.نشر المقالح عددًا كبيرًا من الدواوين والدراسات الأدبية والفكرية تبلغ نحو خمسين كتابًا، وكان له مقالات نقدية متناثرة في الصحف والمجلات اليمنية والعربية الأخرى.