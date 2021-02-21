رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السنغالية تنفي ممارسة التعذيب بحق معارضين

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:32 م
الشرطة السنغالية
الشرطة السنغالية
وكالات
طباعة
نفت الشرطة السنغالية ممارسة التعذيب بحق معارضين أوقفوا خلال التظاهرات الأخيرة في دكار، في أعقاب شكوى ضد المعارض البارز عثمان سونكو تتعلق بالاغتصاب.
وذكرت الشرطة في بيان نُشر مساء السبت "إن جميع التدابير المتخذة خلال ما سُمي تظاهرات تتوافق تماما مع القوانين والأنظمة السارية، لم يتم تسجيل حالات التعذيب المزعومة من قبل طبيب ولم يتم إثباتها بقرار من المحكمة".
وأضاف البيان "تطبق الشرطة الوطنية الواجبات المنصوص عليها في الالتزامات الدولية" ضد التعذيب، وتم توقيف حوالي عشرين شخصًا من أنصار عثمان سونكو ثم وضعوا رهن الاعتقال بعد صدامات مع الشرطة في ٨ فبراير في دكار ومدن أخرى، وفقا لمقربين من المعارض. وتعرض بعضهم للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة، بحسب أقارب ونشطاء ومسؤولين في المجتمع المدني.

في 8 فبراير، تجمع أنصار سونكو أمام منزله في وسط دكار للحؤول دون احتمال اعتقاله من قبل الشرطة بعد رفضه المثول أمام الدرك المسؤولين عن التحقيق في شكوى الاغتصاب الموجهة إليه.

وشكل مجلس الأمة لجنة خاصة في وقت سابق هذا الأسبوع للبت في احتمال رفع الحصانة عنه، وتم تقديم شكوى بحق عثمان سونكو (46 عامًا) بتهمة الاغتصاب والتهديد بالقتل من قبل عاملة في مركز تجميل في دكار ارتاده من أجل الخضوع لجلسة تدليك لتخفيف آلام ظهره، على حد قوله.

ونفى سونكو، الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 والنائب منذ عام 2017، الاتهامات مشيرا إلى أن رئيس الدولة ماكي سال حاك مؤامرة ضده لمنعه من الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية.

ودفعت الشكوى الموجهة ضد سونكو إلى مقارنتها مع متاعب كريم واد، الوزير السابق ونجل الرئيس السابق عبد الله واد، وعمدة دكار السابق خليفة سال، اللذين أدينا بالاختلاس المالي ومُنعا من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2019.

ويلف الغموض إمكانية ترشح سال (59 عامًا) لولاية ثالثة، بعد ان تم انتخابه في عام 2012 وأعيد انتخابه في عام 2019، على الرغم من أن الدستور المعدل في عام 2016 ينص على ولايتين كحد أقصى.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

الثلاثاء.. «غيوم فرنسية» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية