نائب: دخول 10 آلاف سائح لمصر مؤشر لتعافي السياحة رغم كورونا

أشاد سيد قاسم، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب بتصريحات وزير السياحة والآثار التي أكد فيها أن هناك 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميًا والأعداد فى تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام دليل على تعافي بل وقوة القطاع على الرغم من جائحة انتشار فيروس كورونا والتي أثرت بالسلب على العديد من دول العالم السياحية.أضاف قاسم، في تصريحات الأحد، أن الإقبال الكثيف على السياحة يأتي لثقة الأجانب في مصر وكذا دول أوروبا التي تراجعت عن قرار حظر الطيران التي سبق وفرضته على مصر، مؤكدا أن هذه الأرقام المبشرة تمهد إلى عودة السياحة المصرية إلى مكانتها المرموقة بعد سنوات من الاضطراب.وأشاد عضو لجنة السياحة بالجهود المبذولة في هذا الملف تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود وزارة السياحة والأجهزة المعنية وذلك بدعم القطاع والعاملين به في مواجهة تداعيات كورونا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، فضلًا عن الترويج والدعايا للسياحة المصرية، معربًا عن ثقته في المزيد من الإقبال السياحي والتقدم خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء الجائحة.أشار نائب البحر الأحمر إلى أن تصريحات الوزير دليل أيضًا، على قوة منظومة الصحة المصرية في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وآمان الوافدين من الخارج، مدللًا على ذلك بإشادة جميع سياح العالم بمايتم اتخاذه من اجراءات احترازية ووقائية سواء داخل المطارات المصرية التى أصبحت تضاهى المطارات العالمية فى اتخاذ هذه الاجراءات وايضًا داخل مختلف المناطق السياحية والاثرية على مستوى الجمهورية.