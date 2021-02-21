بروتوكول تعاون بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ في مكتبه اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرفقته الدكتور أحمد عبد المنعم استشاري الطب الوقائي، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.وقدم رئيس المجلس الشكر على الجهود المبذولة من رئيس الجامعة والأطباء المرافقين له لإصدار بروتوكول التعاون الطبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس والخاص بتقديم المشورة المرتبطة بطرق مكافحة العدوى في ظل الجائحة العالمية "كوفيد 19".من ناحيته قدم المتيني الشكر لرئيس المجلس على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء، متمنيًا استمرار التعاون بين المجلس والجامعة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجامعة والمجلس الموقر مؤكدًا استعداد الجامعة التام لتقديم الإجراءات العملية لتطبيق ذلك لأعضاء المجلس وأسرهم وكذا العاملين بالمجلس وأسرهم.حضر اللقاء وكيلا المجلس المستشار بهاء أبو شقة وفيبي فوزي، والنائبان الدكتور هاني حنا والدكتور محيي حافظ، ووقع البرتوكول المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والدكتور محمود المتيني، وفي نهاية اللقاء أهدى عبد الرازق درع المجلس لرئيس الجامعة.