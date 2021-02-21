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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تطالب «الصحة» بخطة عاجلة لاجتياز جائحة كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:28 م
هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
عائشة حسن
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قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنها تلقت عدد من الاستغاثات الإنسانية من أهالي كفر الشيخ تتمثل في وجود نقص حاد لأجهزة التنفس الصناعي بالمحافظة.

أضاف أبو السعد، في بيان الأحد، أن كفر الشيخ لا يوجد بها سوى 118 جهاز تنفس صناعي موزعة على البالغين والأطفال ومرضى كورونا ومرضى العناية المركزة بعدد 32 منشأة صحية ما بين مستشفى ووحدة صحية وهذا العدد في ظل الأزمة الصحية الحالية التي تعصف بالعالم أجمع بشكل عام وبالدولة المصرية بشكل خاص يجعلنا أمام أزمة حقيقية قد لا يحمد عقباها في القريب العاجل.

وأنهت عضو مجلس النواب تصريحها بأنه يجب أن تتحمل وزارة الصحة مسؤولياتها تجاه المرضى في ظل الجائحة وأن يكون هناك خطة عاجلة من أجل توفير المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات بشكل كاف كي تتمكن الأطقم الطبية من الحفاظ على صحة وسلامة المرضى قبل أن تتفاقم الأزمة.

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