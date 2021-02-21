إنشاء أول خط لإنتاج بودر التمور بوزارة الزراعة (صور)

قالت الدكتورة إيمان سالم، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، إنه تم افتتاح أول خط إنتاج لمسحوق بودر التمور بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السعدني ممثلا لتحالف الصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية وعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية.وقالت "سالم" في تصريحات لها اليوم إنه يعد هذا الخط الأول في إنتاج مسحوق التمور في جمهورية مصر العربية وهذا المشروع يتم تمويله من أكاديمية البحث العلمي، ويستخدم مسحوق يوم التمور كبديل للسكر في المخبوزات والحلويات وأيضا في الصناعات الغذائية.