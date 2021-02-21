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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الغد: حزب أمل مصر مخطط فاشل لأيمن نور والإخوان

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:26 م
أيمن نور
أيمن نور
عائشة حسن
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قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن حزب أمل مصر أداة الخائن والعميل أيمن نور وجماعة الإخوان الإرهابية والمخابرات التركية، خاصة بعد فشل كل مخططاتهم الإرهابية وأدواتهم وآلياتهم.

أضاف موسى، في بيان الأحد، أنه طالما وجدنا قنوات تركيا الناطقة بالعامية المصرية وقنوات الجزيرة القطرية تتحدث عن هذا الحزب الجديد وهو أمل مصر، فضلًا عن الترويج له والحديث عنه إذًا نحن أمام مخطط إخواني جديد تدعمه قنوات الدول الراعية للإرهاب وبالتأكيد سيكون هدفهم هو التحريض على العنف والثورة في مصر طالما أن هذا هو شغلهم الشاغل ولا يجدون أي شئ يمارسونه في الحياة غير هذا من أجل استمرار تمويلهم لأنهم مرتزقة.

أكد موسى أنه من المتوقع أن يقوموا بنفس الخطوات التي قاموا بها من قبل من فبركة أخبار ونشر شائعات وتشويه للمسؤولين في الدولة والتركيز على السلبيات في المجتمع المصري وتشويه في القرارات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

وأكد أنهم قليلي الحيلة تجاه مخططاتهم التي يمارسونها تجاه مصر وتجاه شعبها وسنجد التكرار الذي مارسوه من قبل من خلال أوراقهم المحروقة كقنوات الشرق ومكملين وقنوات الجزيرة.

وأعلن رئيس حزب الغد أن المناعة ستكون حاضرة لدى الشعب ضد تلك السموم التي من المتوقع أن يبثوها في المجتمع ومعركة الوعي التي قادها الشعب والدولة ضدهم في السابق سيكون لدينا معركة جديدة معهم في هذا الأمر.

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