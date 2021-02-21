ذوي الهمم يشكرون السيسي ومحافظ السويس على «حديقة المعاقين»

تجمع عدد من ذوي الهمم بالسويس بالمنطقة التي خصصتها المحافظة لتنفيذ مقترح مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة، بإنشاء حديقة مزودة بألعاب تتناسب مع الإعاقات المختلفة، على أن يتولى المركز تصنيع الألعاب ويتكفل بكافة تكاليف التنفيذ، لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لأبنائه، وشكر محافظ السويس عبد المجيد صقر على تخصيص تلك المنطقة في إطار خطة التطوير والتجميل التي تشهدها منطقة الممشى بالقرب من شاليهات بورتوفيق.ووجه رئيس مجلس إدارة التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس عادل الدكروني الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، ونائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام مهندس خالد سعداوي والسكرتير العام المساعد عميد إيهاب سراج الدين، ورئيسة حي السويس المهندسة فاتن الشامي، وكل مسئول دعم مقترح المركز لتنفيذ الحديقة المخصصة لذوي الاعاقة.وووافق محافظ السويس على تخصيص مساحة 20 مترا مربعا بمنطقة الممشى، وأكد أن الحرفيين ذوي الإعاقة سيصنعون بأيديهم كل الألعاب ومستلزمات الحديقة.